"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 7163 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Результаты "Магнита" за 2022 год мы считаем в целом позитивными. Рост продаж заметно превысил наши прогнозы, но рентабельность была под давлением и EBITDA оказалась несколько ниже ожидаемого. В 1К23 выручка и сопоставимые продажи уверенно росли, несмотря на высокую базу сравнения в марте, а рентабельность продолжала оставаться на низком уровне в силу высокой промоактивности. В апреле и мае компания отмечает замедление темпов роста продаж относительно среднего уровня 1К в силу снижения продовольственной инфляции и высокой базы сравнения. В первые месяцы 2К давление на рентабельность со стороны промо продолжилось, - отмечает аналитик Артем Михайлин. - Также эмитент выпустил пресс-релиз, в котором объявил о выкупе акций в объеме до 10% от общего количества по цене 2215 рублей за бумагу. Данный выкуп, судя по всему, рассчитан в основном на нерезидентов и призван сократить их долю в общей структуре владения. На наш взгляд, выкуп в перспективе должен позволить компании устранить нарушения, выявленные Московской биржей, вернуть первый уровень листинга и сохранить место в индексе".

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