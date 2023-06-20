"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Самолета с целью 3260 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции девелопера "Самолет" с целью 3260 рублей за штуку", открытую 30 мая 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Текущая доходность составила 9,5% за 22 дня, отмечают эксперты.

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