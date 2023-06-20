"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Under Armour

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Under Armour Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $15 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компании удалось пережить пандемию COVID-19 за счет управления запасами, фокуса на премиальной продукции и роста продаж напрямую покупателям. Недавно эмитент отчитался за финансовый 4К23: прибыль составила $0,18/акцию по сравнению с убытком $0,01/акцию годом ранее, что выше консенсуса ($0,15); выручка увеличилась на 8% (до $1,4 млрд). Under Armour усилила маркетинговую активность и внедрила программу реструктуризации для сокращения расходов. Компания фокусируется на люксовой продукции и сокращает объемы продаж дискаунтерам. Также эмитенту удалось заметно нарастить выручку в сегменте спортивной обуви за счет нового бренда кроссовок SlipSpeed, - отмечают эксперты. - Сейчас у Under Armour самый хороший уровень запасов и прочные позиции в ритейле за последние годы, компания выиграет от высокой узнаваемости бренда. Снижение котировок предлагает хорошую точку входа".

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