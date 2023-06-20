Заметные изменения на валютном рынке РФ во вторник маловероятны - ПСБ

Заметные изменения на российском валютном рынке во вторник маловероятны, явных драйверов для продолжения роста доллара или его коррекции в текущий момент не наблюдается, актуальным является диапазон 83-85 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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