Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около 2800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около 2800 пунктов в течение торговой сессии во вторник, волатильность в ключевых бумагах останется невысокой, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на то что в понедельник индекс все же смог подрасти, мы опасаемся, что продавцы могут взять вверх, так как по большинству бумаг техническая картина ухудшается. Кроме того, других позитивных триггеров сейчас не наблюдается. Внешний фон остается негативным, цены на нефть и рубль двигаются в боковике. Во вторник отдаем предпочтение акциям "Соллерс", "КАМАЗ", а также АФК "Система", - отмечает эксперт в комментарии.

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