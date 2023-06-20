Рынку акций РФ нужны более устойчивые драйверы для среднесрочного роста - БКС Экспресс

Российскому рынку акций нужны более устойчивые драйверы для среднесрочного роста, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Российский рынок продолжает демонстрировать поступательный рост на фоне относительно высокого оборота торгов. В понедельник по акциям индекса Мосбиржи прошло 73,6 млрд руб. При этом восходящий импульс уже не такой сильный, что связано с истощением дивидендной повестки. Все основные выплаты уже объявлены и учтены в котировках. Между тем рынок очень чутко реагирует на малейшие упоминания дивидендов в новостном потоке и с энтузиазмом "выдергивает" ассоциированные с ними акции. Такие новости останутся важным краткосрочным катализатором, но среднесрочно нужны более устойчивые драйверы для роста. Потенциально это могут быть возвращение к публикации отчетности, редомициляция иностранных компаний с российскими активами, уход нерезидентов из акционерного капитала, а также дальнейшее ослабление рубля. Во многом эти факторы зависят от регуляторной среды, поэтому имеет смысл внимательно следить за законодательными инициативами, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи после преодоления уровня 2800 пунктов наблюдается рост активности продавцов. Два дня подряд фиксируются длинные хвосты дневных свечей вниз, сигнализирующие о возрастающей активности продавцов. Пока что просадки быстро выкупаются, и инструмент продолжает закрывать торги ростом. Однако высокая перекупленность сохраняется, что делает инструмент чувствительным к ухудшению рыночного фона".

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