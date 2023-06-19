"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Lennar до $140

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил повысил прогнозную стоимость акций американского застройщика Lennar Corp. со $112 до $140 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация для указанных бумаг была подтверждена экспертами на уровне "покупать".

"Мы по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы рынка доступного жилья. В этом сегменте спрос превышает предложение на 2-4 млн домов. 14 июня Lennar отчиталась за 2К23, прибыль компании не по GAAP составила $2,94/акцию. Мы повышаем свой прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2023 год до $11,75. Показатели за 2К23 оказались лучше наших прогнозов, и плановые значения на 3К23 тоже лучше, чем мы рассчитывали. Мы также повышаем оценку сдачи жилья в 4К23. Прогноз на 2024 год повысили до $12, - пишут аналитики. - Мы отмечали, что акции торгуются ниже нашей оценки справедливой цены и мы рассмотрим повышение целевой цены, если Lennar будет сохранять финансовую устойчивость и показатели будут соответствовать ожиданиям".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.