Среднесрочные перспективы цены акций Магнита преимущественно нейтральны - БКС Экспресс

Среднесрочные перспективы котировок акций "Магнита" преимущественно нейтральны, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Среднесрочные ожидания по акциям "Магнита" преимущественно нейтральные. Публикация отчетов позволяет рассчитывать на восстановление коммуникации компании с рынком и сокращение образовавшихся в акциях дисконта из-за неопределенности. Тендерный выкуп может помочь с изменением структуры акционеров и снижением зависимости компании от нерезидентов. При этом прошедший импульс роста во многом отыграл отмеченные драйверы, - пишет аналитик в обзоре. - Проблемные моменты в кейсе эмитента остаются. Сейчас есть вопросы в части сроков возобновления выплаты дивидендов, а также проблем с корпоративным управлением. Ранее бумаги были переведены в третий уровень листинга Московской биржи в связи с нарушением требований по корпоративному управлению, в части формирования комитетов совета директоров. Также компания вряд ли покажет сильные финансовые результаты за 2К23 на фоне замедления инфляции. Улучшения финансовых метрик и поддержки котировкам можно ожидать ближе к концу текущего года, когда будет более низкая база сравнения".

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