"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $265

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $265 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,5%, стоп-приказ: $213, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В апреле эмитент увеличил квартальные дивидендные выплаты. Кроме того, компания подтвердила свою программу сокращения расходов до 2025 финансового года на $4 млрд. FedEx планирует объединить свои операционные подразделения в одну интегрированную сеть. Компания предоставила конкретную информацию о планах развития в различных сегментах, что позволило аналитикам западных инвестдомов рассчитать и повысить прогноз прибыли с $22,7 до $29 на акцию на 2025 финансовый год.", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена движется в восходящем тренде, в рамках очередного движения она пробила уровень сопротивления. "Стоп-лосс" можно поставить у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $213 риск на портфель составит 0,88%", - указывают в "Финаме".

FedEx Corp. - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.

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