Вероятно движение рубля в диапазоне 82-85 руб./$1 на текущей неделе - "Велес Капитал"

Вероятно сохранение достаточно волатильного движения пары доллар/рубль в диапазоне 82-85 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На локальном валютном рынке после максимума по доллару, зафиксированного в середине прошедшей недели, установилось определенное равновесие. В парах с долларом и юанем российский рубль в последние дни остается относительно стабильным. По паре евро/рубль два последних рабочих дня фиксируются новые максимумы с конца апреля, однако в целом укрепление европейской валюты за последние дни выглядит минимальным. Отметим, что основные налоговые платежи будут проведены только на последней неделе месяца. Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. В ближайшую неделю ожидаем сохранение достаточно волатильного движения пары доллар/рубль в диапазоне 82-85 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.