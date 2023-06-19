Инвестбанк Синара нейтрально оценивает перспективы цены акций АЛРОСА

"Инвестиционный банк Синара" нейтрально оценивает перспективы цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник утром сообщил, что "АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам 1П23, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании, а именно правительство РФ и Якутия. Он также оценил восстановление рудника "Мир" (проект "Мир-Глубокий"), куда планируется вложить 120 млрд рублей. Работы по проекту начнутся в 3К23, бурение - в следующем году, а ввод рудника в эксплуатацию намечен на 2032 год, - отмечает эксперт. - По нашим расчетам, дивиденды за 1П23 могут составить 3,5 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 5%. Последний раз эмитент выплачивал дивиденды за 1П21. Стоит также отметить, что ранее Минфин РФ допускал возможность рассмотрения осенью вопроса о повторном увеличении НДПИ для компании, что по-прежнему представляет риски для миноритарных акционеров в случае изъятия части денежных средств через механизм разового сбора НДПИ. Мы придерживаемся нейтральной оценки акций "АЛРОСА".

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