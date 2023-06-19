Freedom Finance Global рекомендует покупать акции EOG с прогнозной ценой $135

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции EOG Resources с прогнозной стоимостью на уровне $135 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"На наш взгляд, котировки акций EOG покажут позитивную динамику на горизонте нескольких месяцев благодаря нескольким факторам, среди которых: дефицит на рынке нефти в летние месяцы, увеличение выплат акционерам (по итогам второго квартала эмитент, вероятно, возобновит начисление переменного дивиденда и сохранит высокий объем программы buyback). Бумаги компании привлекательны для включения в портфели краткосрочных и долгосрочных инвесторов", - указывает директор аналитического департамента Вадим Меркулов.

EOG Resources - четвертая по размеру в США нефте- и газодобывающая компания, также владеющая инфраструктурой для сбора, процессинга и транспортировки углеводородов. На этот сегмент бизнеса в 2022 году пришлось 26% выручки. 99% доходов компания получает на территории Соединенных Штатов.

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