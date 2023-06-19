Инвесторам стоит воздержаться от покупок бумаг АЛРОСА в текущий момент - ПСБ

Инвесторам стоит воздержаться от покупок бумаг "АЛРОСА" в текущий момент и вернуться к ним ближе к концу лета 2023 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Котировки акций эмитента растут на новостях о потенциальных дивидендах. Глава Якутии сообщил, что "АЛРОСА" может выплатить их по итогам 1П23, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Наша трактовка заявления: компания может выплатить дивиденды, если не будет новых санкций со стороны западных стран. Что касается ситуации со спросом и ценами, то здесь не все радужно. Ведущие мировые компании сообщают о падении спроса. Продажи De Beers в текущем году заметно ниже уровня 2022 года. Как совокупный результат, так и среднемесячный показатель ниже значений прошлого года более чем на 20%. Таким образом, потенциальная дивидендная доходность "АЛРОСА" может оказаться достаточно низкой. В предыдущие годы компания объявляла о дивидендах в августе, поэтому считаем, что на данный момент стоит воздержаться от покупок бумаг и вернуться к ним ближе к концу лета. Вполне вероятно, что акции компании могут даже снизиться в цене из-за коррекции рынка", - пишет эксперт.

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