Возможен рост цены акций Магнита до 5600 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Возможен рост котировок акций "Магнита" до уровня в 5600 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Магнит" раскрыл финансовые результаты за 2022 год и 1К23 по МСФО. Выручка компании за последний квартал увеличилась на 9% по сравнению с 1К23 и составила 596,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 41,3% (до 15,4 млрд руб.). На 31 марта 2023 года чистый долг уменьшился на 17% г/г (до 566 млрд руб.). Долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/EBITDA оценивается в 0,7х. Рост показателей связан в основном с высокой инфляцией, оптимизацией расходов и курсовыми разницами, - отмечают эксперты в обзоре. - Вместе с отчетом эмитент объявил тендерное предложение о приобретении у нерезидентов до 10% акций по цене 2215 рублей с дисконтом к рынку в 50%. Напомним, основным акционером "Магнита" с долей 29,23% является Marathon Group, а 66,65% акций было в свободном обращении. Среди держателей последних 27,9% приходилось на инвесторов из Северной Америки, 21,5% - из Великобритании, 15,5% - из ЕС, а 16,1% - приходилось на инвесторов из других стран (кроме России). Таким образом, общая сумма около 22,5 млрд руб. Более того, купив акции с дисконтом, "Магнит" может получить бумажную прибыль в размере около 24 млрд руб. Оставшуюся часть денежных средств эмитент может направить на дивиденды. В связи с этим ожидаем рост котировок акций до 5600 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.