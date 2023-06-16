Пара рубль/доллар продолжит торговаться в диапазоне 82-85 руб./$1 на следующей неделе - "Велес Капитал"

Пара рубль/доллар продолжит торговаться в диапазоне 82-85 руб./$1 на следующей неделе при повышенной волатильности, прогнозирует начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль завершал неделю ослаблением, - пишет эксперт. - По итогам пятницы российская валюта пребывала в минусе, хотя к концу недели рублю удалось отыграть некоторую часть позиций относительно минимумов в середине недели, когда доллар поднимался выше 85 руб./$1. В паре с евро наблюдалась несколько иная ситуация: единая европейская валюта росла чуть более сдержанно, чем доллар, но стабильно укреплялась всю неделю, что позволило в пятницу обновить новый максимум с конца апреля текущего года. Отметим, что основные налоговые платежи будут проведены только на последней неделе месяца. Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары доллар/рубль в диапазоне 82-85руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.