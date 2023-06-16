Вероятен откат индекса S&P 500 от достигнутых уровней к концу июня - Freedom Finance Global

Вероятен откат индекса S&P 500 от достигнутых уровней к концу июня, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 завершил сессию 15 июня лучшим за два месяца результатом, поднявшись на 3,6% и вплотную подойдя к максимумам апреля 2022 года, - констатирует эксперт. - Индекс уверенно пробил вверх отметку 4400, но его закрепление над этим уровнем пока под вопросом. Отсутствие негативных факторов будет способствовать продолжению роста к психологически важной отметке 4500 исключительно на позитивном сентименте. В то же время июнь, по статистике, один из наименее благоприятных периодов для американских акций, особенно из высокотехнологичного сектора. Учитывая это, можно ожидать "здоровый" откат под конец месяца. Тем не менее RSI находится в зоне перекупленности, сигнализируя о вероятности о коррекции в течение ближайших торговых сессий".

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