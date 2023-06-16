Акции Alphabet, Intel и BlackRock обладают хорошим потенциалом роста на горизонте 6 месяцев - БКС Экспресс

БКС Экспресс назвал недооцененные акции США, эмитенты которых обладают потенциалом для роста доходов в среднесрочной перспективе. Это бумаги Alphabet Inc., Intel Corp. и BlackRock, сообщается в материале эксперта Евгения Калянова.

"Alphabet (Google) один из крупнейших бигтехов с капитализацией $1,6 трлн. Входит в пятерку самых дорогих компаний в мире и обладает всемирно известным брендом. Сильным драйвером для роста акций Google выступает активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), которое увеличивает размер адресного рынка. Ожидается, что мировой рынок корпоративного ИИ, активным игроком которого является Google, будет расти с темпом 34,1% в год до 2030 года. Целевая цена на 6 месяцев - $144 за акцию, потенциал роста с текущих уровней составляет 16%".

На фоне ажиотажа вокруг внедрения ИИ возник высокий спрос на чипы. Акции ведущих производителей чипов ИИ - AMD и NVIDIA - уже взлетели с начала 2023 года. Чипмейкер Intel также стремится присоединиться к этой гонке, подчеркивается в материале. Intel ведет переговоры о стратегическом инвестировании в рамках IPO с британским производителем чипов Arm, которого ранее не смогла приобрести NVIDIA. Целевая цена на 6 месяцев - $45 за акцию, потенциал роста - 25% с текущих уровней.

Аналитик также отмечает, что на фоне банковского кризиса компания BlackRock ощутила приток капитала. Инвесторы, опасаясь рисков сохранности сбережений, переводят средства с депозитов в малых и средних банках в наиболее крупные и устойчивые финансовые организации. Под воздействием высоких коротких процентных ставок фонды денежного рынка крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock пользуются спросом. По мнению Калянова, приток капитала в акции и старт бычьего рынка будут способствовать дальнейшему увеличению капитала в управлении BlackRock, а также росту его акций. Целевая цена на 6 месяцев - $785 за акцию, потенциал роста составляет 12%.

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