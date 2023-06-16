"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 4150 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ритейлер планирует до конца года открыть порядка 40 новых магазинов в Башкирии, отмечают аналитики. Также в этом регионе будет запущен первый торговый объект ультрамалого формата "Магнит Go". Сейчас на территории республики работает около 800 магазинов сети различных форматов. Текущую новость, по мнению экспертов, стоит рассматривать как позитивную, что положительно скажется на экспансии в регионе и выручке компании.

"С технической точки зрения бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4150 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15", - указывают аналитики "Финама".

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