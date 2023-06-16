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16 июня 2023 года 15:18
Рынок акций РФ сохраняет настрой на продолжение роста - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ сохраняет настрой на продолжение роста с ближайшей целью 2835 пунктов индекса Мосбиржи, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок по индексу Мосбиржи при прочих равных сохраняет настрой на развитие восходящего движения с ближайшей целью роста 2835 пунктов (максимум апреля 2022 года), где расположено важное долгосрочное сопротивление, - пишет эксперт. - В апреле прошлого года индикатор не смог развить восстановление с локальных минимумов после обвала февраля и от указанного уровня начал новую волну снижения. Соответственно, на этот раз отметка 2835 пунктов также может стать важной для покупателей и в случае её преодоления откроет дорогу к следующей цели повышения - 3000 пунктов". Позитивными драйверами, на взгляд Кожуховой, могут оставаться дивидендные истории ("Мосбиржа", "Совкомфлот", "Татнефть", "Башнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛСР", "МТС", "Газпром нефть", "Система", "Роснефть", "РусГидро", "НМТП", "Транснефть" и "ФосАгро"), а негативными - внешние факторы и геополитика. "ЕС на следующей неделе может согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который должен быть направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений, - напоминает аналитик. - Из корпоративных событий следующей недели стоит отметить решения акционеров "МТС" и "Башнефти" по итоговым дивидендам за 2022 год (ожидаемая доходность около 10-11%), а из макроэкономических - публикацию производственной инфляции России за май". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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