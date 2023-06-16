"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену бумаг РусАгро до 1100 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену бумаг "РусАгро" с 900 руб. до 1100 руб. за расписку, что предусматривает потенциал роста на 20% на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

По мнению эксперта, повышение обусловлено рядом позитивных факторов:

- Редомициляция все ближе. В течение нескольких месяцев компания может публично объявить детали. Недавние подвижки в этом вопросе у других компаний поддерживают рост расписок и "РусАгро".

- Повышение базовой цены для расчета экспортных пошлин приводит к росту внутренних цен.

- Мировые цены растут: с начала июня мировые цены на пшеницу выросли на 11,3%. Текущий рост мировых цен реализации пшеницы и снижение пошлины (теперь 70% от разницы между ценой реализации и базовой ценой в 17 тыс. руб./тонну) могут поддержать выручку с/х-сегмента компании.

"Однако прогнозируемое замедление роста мирового ВВП и снижение цен на энергоносители могут оказать давление на цены на агропродукцию в долгосрочной перспективе. Также стоит учитывать риски, которые несет отмена зерновой сделки для российских производителей удобрений и агропродукции. Именно поэтому сейчас активно обсуждают введение двусторонних независимых транзакций с ключевыми экспортерами и импортерами", - отмечает Яковлева.

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