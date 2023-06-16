Потенциал ослабления рубля в этом году во многом исчерпан - "Ингосстрах-Инвестиции"

Потенциал ослабления рубля в этом году во многом исчерпан, полагают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции".

"Курс рубля продолжает подстраиваться под убегающее вверх равновесие, - отмечается в комментарии. - После спада экспорта в конце 2022 года теперь быстро растёт импорт, и это удерживает СТО в районе +5 млрд долл. Этого мало для такого крепкого курса. Для нормализации сальдо СТО в район 10 млрд долл. требуется дальнейшее ослабление. Мы полагаем, что среднее значение курса доллара во втором полугодии будет меньше 90 руб./$1 при нефти в $70/барр. и более. Поэтому потенциал ослабления рубля в этом году во многом исчерпан. Позитивом сейчас является резкий рост цен на газ в Европе, который развивается с начала июня, и сможет повысить экспорт и поддержать рубль".

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