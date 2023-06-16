Покупка бондов ТГК-14 001Р-01 - идея для толерантных к риску - "Тинькофф Инвестиции"

Покупка корпоративных облигаций ПАО "ТГК-14" серии 001Р-01 - инвестиционная идея для толерантных к риску, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

Эксперты обращают внимание на следующие факторы:

- Указанные облигации предлагают привлекательную доходность в 13% годовых. Выплата купонов по ним производится ежеквартально, дата погашения выпуска - 30 апреля 2026 года (менее чем через 3 года).

- Предсказуемость и стабильность бизнеса. "ТГК-14" работает в электроэнергетике - это защитная индустрия, потому что объемы потребления электроэнергии стабильно растут из года в год.

- Эмитенту удается показывать мощный денежный поток от операционной деятельности и компенсировать высокие расходы на модернизацию оборудования.

- Кредитоспособность компании находится на высоком уровне и не вызывает вопросов.

- Возможен рост стоимости облигаций. Это может произойти, если агентства пересмотрят кредитный рейтинг "ТГК-14"

Указывают аналитики и возможные риски:

- Переход контрольного пакета акций от РЖД к АО "Дальневосточная управляющая компания" (АО "ДУК"). "Риск в том, что АО "ДУК" может привлекать "ТГК-14" в качестве поручителя по собственным обязательствам. В связи с этим "ТГК-14" придется формировать резервы под эти обязательства и, возможно, учитывать их в своих показателях долга, что может привести к росту долговой нагрузки", - отмечают эксперты "Тинькофф Инвестиций".

- Высокие расходы на амортизацию. "За последние 5 лет расходы "ТГК-14" на амортизацию составляли в среднем 65% от EBITDA. Есть риск роста капитальных вложений, который в перспективе может негативно сказаться на свободном денежном потоке. Отметим, что этот риск присущ отрасли в целом, не только эмитенту", - пишут эксперты в комментарии.

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