ЦБР, возможно, сохранит паузу в монетарной политике в июле 2023г - "БКС МИ"

Банк России, возможно, сохранит паузу в монетарной политике в июле текущего года, если аннуализированный показатель в июне останется в пределах целевого уровня регулятора в 4%, говорится в комментарии аналитика "БЕС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Натальи Лавровой.

"Статистика от Росстата в четверг подтвердила наше предположение о том, что ускорение инфляции до 0,21% н/н на неделе с 29 мая по 5 июня было разовым (за неделю с 6 по 13 июня она замедлилась до 0,05% н/н). Недельная динамика вернулась к устойчивому паттерну - сезонно скорректированный рост больше соответствует аннуализированным (приведенным к годовому соответствию) 4%. Это не означает, что инфляционные риски сейчас низкие, но поскольку ЦБ теперь принимает решения исходя по большей части из статистики, регулятор, скорее всего, сохранит паузу в монетарной политике, если инфляция (аннуализированная) в июне останется в пределах целевого уровня в 4%", - указывает эксперт.

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