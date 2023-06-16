"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Adobe до $535

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Adobe Inc. с $435 до $535 за штуку на фоне сильных финансовых результатов и роста мультипликаторов в секторе, сообщается в материале аналитиков.

При этом эксперты понизили рекомендацию для указанных бумаг с "покупать" до "держать", учитывая рост котировок на 37% за последние четыре недели.

"Американский разработчик программного обеспечения представил позитивные финансовые результаты за II квартал 2023 года и незначительно повысил прогноз на 2023 год, несмотря на замедление целевого рынка (рынка рекламы). На текущий момент акции торгуются по мультипликаторам EV/S 10,8х на 11% ниже среднего, по EV/EBITDA 22,5х - на 10% ниже среднего. При этом акции эмитента торгуются на уровне компаний аналогов c сопоставимыми финансовыми показателями. Компания входит в список наших фаворитов", - отмечают аналитики.

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