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16 июня 2023 года 12:13
Перспективы изменения ставки ЦБР остаются неоднозначными - Росбанк
Перспективы изменения ключевой ставки Банка России пока остаются неоднозначными, говорится в комментарии аналитиков Росбанка. "Мы согласны с Банком России, что сохраняются многочисленные риски (в частности, со стороны спроса), которые могут привести к разгону цен в обозримом будущем. Однако не воспринимаем реализацию этих рисков как данность, как и не воспринимаем текущую риторику регулятора в качестве обязательства повышать ключевую ставку. Отталкиваясь от экономически-финансовых данных, мы будем оценивать до первой декады июля, нуждается ли в корректировке наша базовая траектория по ключевой ставке: 7,25% на конец 2023 года и 6,5% на конец 2024 года", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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