Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $71,5-78/барр. в ближайшие недели - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $71,5-78 за баррель в ближайшие недели, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Сильная статистика по нефтепереработке в Китае и высокий крэк-спред цен на бензин в США, который говорит о повышенном спросе на топливо, сами по себе не привносят на рынок ничего нового, скорее поддерживают определенный сантимент. По большому счету нефтяные цены держатся на одном уровне, но высокая неопределенность в оценках спроса на 2023-2024 гг. приводит к повышенной волатильности. Коридор $71,5-78 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие недели. В его рамках котировки могут отыгрывать "информационный шум" в обе стороны", - пишет аналитик в комментарии.

"На этой неделе были опубликованы свежие прогнозы по рынку нефти от ОПЕК и МЭА. ОПЕК четвертый месяц подряд придерживается прежнего прогноза по спросу и предложению, а МЭА повысило и тот, и другой показатель примерно на равные величины. Во 2П23 на рынке нефти ожидается дефицит, что должно поддерживать цены. Сокращения добычи странами ОПЕК+ укрепляют уверенность в том, что поставки топлива будут оставаться ограниченными. А вот на стороне спроса не все так очевидно. Рост процентных ставок будет тормозить экономическую активность, и специалисты расходятся в прогнозах, насколько масштабным будет ущерб для экономики. Ситуация по-своему уникальна, так что последствия для мировой экономики могут быть самые разнообразные. Участники рынка не особо доверяют прогнозам, даже авторитетных агентств и предпочитают внимательно отслеживать новостной поток и самостоятельно строить гипотезы, - указывает Галактионов. - Спрос на топливо очень чувствителен к деловым циклам, поэтому колебания сантимента в отношении рисков рецессии моментально отражаются на динамике фьючерсов нефти марки Brent. С января по апрель котировки колебались в широком диапазоне вокруг уровней $82-84 за баррель, в мае-июне среднее сместилось в район $73-75 за баррель. Боковая тенденция может сохраняться на среднесрочной дистанции, а конкретные границы коридора будут зависеть от траектории процентных ставок и ситуации в глобальной экономике".

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