"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив бумаг АФК "Система"

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг АФК "Система" ввиду отсутствия явных позитивных краткосрочных драйверов, сообщается в материале аналитиков Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной.

"По нашим оценкам, сейчас акции АФК "Система" торгуются с дисконтом около 50% к чистой стоимости своих публичных и непубличных активов, что в целом соответствует среднему историческому уровню. Считаем, что позитивными триггерами для бумаг компании могут стать новые приобретения или IPO ее непубличных активов (например, "Медси" и "Биннофарм" находятся уже в высокой степени готовности). Однако мы не ожидаем таких сделок в ближайшее время, поэтому сохраняем нейтральный взгляд на компанию ввиду отсутствия явных краткосрочных драйверов", - указывают эксперты.

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