Рубль сохраняет потенциал укрепления до 83,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль пока сохраняет потенциал к коррекционному движению до уровня 83,5 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что поддержку котировкам нефти марки Brent оказывают ослабление доллара и продолжающееся смягчение денежно-кредитных условий в Китае. "На динамику котировок в пятницу могут повлиять традиционные недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Дальнейшее снижение показателя до минимумов более чем за год может поддержать рост стоимости фьючерсов нефти марки Brent выше $76 за баррель", - указывают они в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.