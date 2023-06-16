Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в верхней части диапазона 2780-2820п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в верхней части диапазона 2780-2820 пунктов на торгах в пятницу на фоне ослабления оптимизма инвесторов, сдержать развитие роста может "фактор пятницы", говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты также отмечают, что в центре внимания рынка находятся новости с ПМЭФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.