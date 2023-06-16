Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна нейтральная реакция рынка рублевых гособлигаций на торгах в пятницу на данные Росстата по инфляции в стране, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Росстат сообщил в четверг, что инфляция в РФ с 6 по 13 июня замедлилась до 0,05% (0,21% на предыдущей неделе). При этом из-за базы прошлого года она в годовом сравнении выросла до 2,9% (по сравнению с 2,5% в конце мая). Динамика остается в рамках ожиданий, недельные данные пока не подтверждают опасения ускорения инфляции. Поэтому полагаем, что цены ОФЗ продолжат консолидироваться на достигнутых уровнях", - отмечает эксперт в комментарии.

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