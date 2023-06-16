Котировки бумаг Татнефти еще обладают среднесрочным потенциалом для роста - БКС Экспресс

Котировки бумаг "Татнефти" в целом обладают среднесрочным потенциалом для еще некоторого подъема, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" на торгах в четверг лидировали в нефтегазовом секторе (+5,5% и +4,1% соответственно). Котировки бумаг почти обновили максимумы с января 2022 года. Рынок высоко оценивает перспективы на фоне высоких цен на нефть, относительно низких санкционных рисков и прозрачной дивидендной политики. Среднесрочно потенциал для роста еще есть, но в моменте акции выглядят перекупленными и перед выходными могут скорректироваться", - указывает аналитик в комментарии.

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