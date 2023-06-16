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16 июня 2023 года 09:19
Сантимент рынка акций РФ в целом остается позитивным - БКС Экспресс
Эффект пятницы может оказать сдерживающий эффект и даже привести к умеренной коррекции на российском рынке акций, при этом сантимент остается позитивным, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Индекс Мосбиржи вплотную подошел к целям в районе 2810-2840 пунктов. Эффект пятницы может оказать сдерживающий эффект и даже привести к умеренной коррекции. При этом сантимент остается позитивным, что должно удержать инструмент от существенной просадки и может даже привести к обновлению максимумов внутри сессии, - указывает аналитик. - Глава ЦБ Э. Набиуллина на полях ПМЭФ выразила надежду, что с 1 июля российские компании вернутся к публикации отчетности в нормальном режиме, заменив возможность полного отказа от раскрытия информации отдельными санкционными изъятиями. Публикация отчетов может стать важным позитивным драйвером для российского рынка. Помимо долгосрочного, эффект может быть и краткосрочный: сильные результаты 2022 года могут укрепить оптимизм инвесторов и стимулировать новые волны покупок по отдельным акциям и целым секторам. В условиях постепенного исчерпания дивидендного фактора новый катализатор мог бы поддержать восходящий тренд в акциях". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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