"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $640 за штуку, что соответствует потенциалу роста 22% от текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Американская бионаучная компания Thermo Fisher серьезно инвестирует в разработку новой продукции, расширение мощностей, а также сделки M&A, - пишут аналитики. - Эти инвестиции в сочетании с сильной динамикой основного бизнеса (за исключением выручки от тестов на COVID), на наш взгляд, будут определять рост бизнеса в постпандемийный период. Компания выводит на рынок новые продукты и наращивает новые мощности для работы с клиентами в биофамацевтическом секторе. В 2023 году менеджмент ожидает выручку в размере $45,3 млрд (против $44,92 млрд в 2022 году) и скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере $23,70, что на 2% выше показателя 2022 году".

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