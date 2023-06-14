"БКС МИ" повысил до "держать" рекомендацию для акций Peloton

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "продавать" до "держать" рекомендацию для акций Peloton Interactive, при этом понизив целевую цену до $10 с $14,3 после ухудшения прогноза операционных показателей, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Поставщик тренажеров Peloton успешно оптимизирует затраты, но сейчас входит в низкий сезон продаж, - указывают аналитики. - Мы не ожидаем улучшения рентабельности в ближайшие два квартала и полагаем, что основной рост более вероятен в календарном 4К23. Выручка компании за календарный 1К23 упала на 23% г/г (+94% к/к) до $749 млн, но превзошла консенсус на 5%. Выручка от продажи тренажеров все еще под давлением, но лучше ожиданий. Ключевым для компании остается вопрос выхода на положительную рентабельность свободного денежного потока. За квартал она улучшилась на 5 п.п. до -7%, (-76% годом ранее). На улучшении рентабельности положительно сказались сокращение операционных издержек и высвобождение оборотного капитала".

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