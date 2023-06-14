БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 2400 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать расписки (ADR) HeadHunter с целью 2400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 2082 руб., потенциальная доходность: 15%, сообщается в материале аналитика Евгения Калянова.

"Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля, указывает эксперт.

Аналитик отмечает следующие позитивные факторы:

- После активного роста с начала года на 113% бумаги осуществили коррекцию на повышенных объемах, сбрасывая перекупленность. Индикатор RSI на дневном графике уже покинул зону верхних экстремальных значений и приближается к уровню, от которого произошел прошлый разворот вверх от 5 июня. Вероятно, тенденция повторится. Спуск к поддержке на 2082 руб. послужит важным психологическим уровнем для отскока.

- Тренд по цифровизации экономики РФ благоприятен для технологической компании.

- Восстановление активности на российском рынке труда и рост конкуренции за соискателей.

- Сильная динамика показателей компании на фоне усиления активности клиентов, а также в свете ежегодного повышения тарифов HeadHunter. Ожидается продолжение роста показателей на сопоставимом уровне в течение всего 2023 года.

- В фокусе внимания инвесторов находятся волатильные бумаги, обладающие большим риском и более высоким потенциалом доходности.

- HeadHunter входит в индекс инноваций MOEXINN. Бумаги из его состава имеют специальную налоговую льготу: если держать их больше года, то НДФЛ с прироста не будет (необходимо предупредить брокера перед их продажей).

- Потенциальный драйвер - смена иностранной прописки на российскую, дающая возможность возврата к выплате дивидендов.

Эксперт обращает внимание и на вероятные риски:

-Усиление регулирования в России может негативно отразиться на состоянии рынка труда.

- Геополитическая нестабильность может привести к падению рынка российских акций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.