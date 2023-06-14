"Префы" Сургутнефтегаза готовы обновить среднесрочные максимумы - Freedom Finance Global

Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" готовы обновить среднесрочные максимумы, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Префы" "Сургутнефтегаза" на открытии торгов 14 июня вышли в лидеры роста подорожав на 2,92%, хотя через несколько часов после старта этот рост замедлился до 1%, - отмечает эксперт. - Вверх в начале сессии двигались и котировки других экспортеров. Этому способствовало резкое ослабление рубля. В свою очередь, "Сургутнефтегаз" развеял опасения инвесторов относительно своей валютной кубышки, объем которой эквивалентен 4,289 трлн руб., хотя компания больше не раскрывает данные о том, в какой именно валюте этот резерв номинирован. Однако ослабление рубля по-прежнему способствует удорожанию финансовой подушки эмитента".

Позитивную динамику акций нефтегазовых компаний стимулирует также, по мнению Чернова, и рост цен на нефть.

"Российские сырьевые компании на текущей неделе могут получить поддержку в виде новостей с Петербургского международного экономического форума, в том числе ожидаются анонсы инвестпроектов и мер поддержки нефтегазового сектора, - подчеркивается в комментарии. - В случае если ФРС, как и ожидает большинство участников рынка, сохранит без изменений ключевую ставку по итогам завершающегося сегодня заседания, доллар начнет дешеветь. Это окажет давление на акции всех экспортеров и особенно "Сургутнефтегаза". Сдержать коррекцию будет способно продолжение роста номинированных в американской валюте цен на нефть. В то же время глава Федрезерва на итоговой пресс-конференции может намекнуть на возобновление повышения ставки на июльском заседании. В этом случае доллар продолжит укрепляться, а акции Сургута на открытии торгов в четверг могут вновь оказаться в лидерах роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.