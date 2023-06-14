"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 324,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,28%, стоп-приказ: 264,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что за последние дни произошло сильное обесценение рубля, и данный фактор является положительным для "Распадской".

"С технической точки зрения цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки. Далее цена некоторое время находится в состоянии консолидации. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 264,5 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07", - указывают эксперты "Финама".

"Распадская" - производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области. В 2022 году добыча угля в России выросла на 1,1%, до 443,6 млн тонн. Экспорт угля сократился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. На данный момент добыча угля сопоставима с показателями прошлого года, но по экспорту наблюдается небольшое снижение, говорил 24 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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