ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 307 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста около 24% с текущих уровней, отмечается в комментарии.

"ЦБ улучшил прогноз по прибыли банковского сектора в 2023 году до 1,8-2,1 трлн руб. (в апреле регулятор ожидал 1,2-1,5 трлн руб. прибыли). На наш взгляд, с учетом фактической прибыли банков за 4 месяца 2023 года в 1,1 трлн руб., новый прогноз ЦБ по-прежнему выглядит консервативно. В отсутствие новых шоков банки вполне могут побить рекорд 2021 года, заработав более 2,4 трлн. руб. Основным бенефициаром улучшения ситуации в банковском секторе остается Сбербанк", - пишут эксперты ПСБ.

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