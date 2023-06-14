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14 июня 2023 года 16:20
"Финам" понизил рейтинг бумаг Ozon до "держать"
"Финам" понизил рейтинг бумаг (ADR) Ozon с "покупать" до "держать" с целевой ценой 1990 руб. за расписку, что соответствует потенциалу снижения на 1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "С момента выпуска аналитического обзора с рейтингом "покупать" в апреле расписки Ozon подорожали на 18%, - констатирует аналитик Анна Буйлакова. - В связи с достижением бумагами целевой цены мы понижаем рейтинг до "держать". Акции активно росли на сильном отчете за 1К23 и на повышении прогноза менеджмента по росту общего оборота товаров (GMV) в 2023 году на 70% с ранее объявленных 60%. В текущем году драйверами роста котировок остаются сохранение высоких темпов роста бизнеса и улучшение операционной маржи". Ozon - один из лидеров электронной коммерции в России, управляет одноименным маркетплейсом. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-ADR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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