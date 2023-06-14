"Финам" понизил рейтинг бумаг Ozon до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг (ADR) Ozon с "покупать" до "держать" с целевой ценой 1990 руб. за расписку, что соответствует потенциалу снижения на 1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"С момента выпуска аналитического обзора с рейтингом "покупать" в апреле расписки Ozon подорожали на 18%, - констатирует аналитик Анна Буйлакова. - В связи с достижением бумагами целевой цены мы понижаем рейтинг до "держать". Акции активно росли на сильном отчете за 1К23 и на повышении прогноза менеджмента по росту общего оборота товаров (GMV) в 2023 году на 70% с ранее объявленных 60%. В текущем году драйверами роста котировок остаются сохранение высоких темпов роста бизнеса и улучшение операционной маржи".

Ozon - один из лидеров электронной коммерции в России, управляет одноименным маркетплейсом.

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