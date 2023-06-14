"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $500

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $500 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,17%, стоп-приказ: $415, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Учитывая вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, аналитики полагают, что инвесторы могут перекладывать средства из секторов, зависящих от процентных ставок, в более стабильные. Широко диверсифицированный портфель продуктов делает Eli Lilly одним из лучших кандидатов для данной стратегии.

"С точки зрения технического анализа восходящая тенденция продолжается, после небольшой коррекции котировки устремились к обновлению локальных максимумов. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $415 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,77", - указывают стратеги "Финама".

Eli Lilly and Co. - американская фармацевтическая компания.

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