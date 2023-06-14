Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Транснефти на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Транснефти" на уровне "покупать", оценивая рекомендованный СД компании размер дивидендов за 2022 год как позитивный сюрприз для рынка, говорится в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Совет директоров "Транснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 16665 руб./акцию (дивидендная доходность в 12%). Совокупный размер дивидендов в 121 млрд руб. - рекордный за всю историю компании. Рекомендованный размер дивиденда на акцию за 2022 год на 59% выше, чем за 2021 год. Полагаем, рекомендация дивиденда на акцию в 16655 руб. стала позитивным сюрпризом для рынка; мы ожидали 11106 руб.", - пишут эксперты.

Последним отчетным периодом, когда "Транснефть" публиковала отчетность по МСФО, был 9М21, поэтому с тех пор рынок не имел возможности следить за финансовыми результатами, напоминают Бахтин и Мордовцев.

"Правила регулирования тарифов для "Транснефти" стабильны, какие-либо специфические отраслевые налоги не взимаются, ежегодное повышение тарифов утверждается в размере прогнозного среднего ИПЦ на последующий год, - указывают эксперты инвестбанка. - Мы ожидали увеличения чистой прибыли в годовом сопоставлении в 2022 году, учитывая повышение тарифов на транспортировку нефти на 4,3% г/г, однако темп роста денежных затрат - значительный фактор неопределенности. Согласно постановлению правительства, "Транснефть" должна выплачивать в форме дивидендов не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО. Мы подтверждаем наш рейтинг "покупать" по акциям компании".

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