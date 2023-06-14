"Финам" понизил рейтинг акций Fix Price до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Fix Price с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 406,2 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 0,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Снижение рейтинга связано с достижением целевой цены, - указывает аналитик Сергей Кауфман. - С момента обновления нашей идеи по распискам Fix Price 17 мая они выросли на 15% и 14 июня достигли нашей целевой цены. В последние недели практически все расписки на Московской бирже показали существенный рост, что, вероятно, связано с надеждами на появление новостей по редомициляции. Менеджмент Fix Price пока что не заявлял о конкретных планах по редомициляции, однако расписки ретейлера также попали в тренд роста акций компаний, зарегистрированных не в РФ. При этом мы полагаем, что из-за замедления темпов роста бизнеса дальнейший потенциал в расписках Fix Price ограничен, в связи с чем сейчас хороший момент для фиксации прибыли".

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