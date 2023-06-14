"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 300 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"Сбер представил данные за 5 месяцев 2023 по РПБУ. Отчеты банка уже стали, можно сказать, неинтересны, поскольку Сбер из месяца в месяц показывает стабильные результаты. Прибыль за май составила 118 млрд. рублей, а с начала года было заработано уже 589 млрд. рублей, т.е. даже больше, чем Сбер направил на дивиденды за 2022 год. Отметим, что в 2023 году весь банковский сектор получает хорошие доходы. Происходит оживление кредитования как физлиц, так и юрлиц. Сбер занимает более половины сектора, и при этом показывает результаты даже выше сектора", - пишут аналитики "Солид Брокер".

Также они обращают внимание на снижение норматива достаточности общего капитала банка до 13,5% после выплаты дивидендов за 2022 год, что является высоким уровнем. Эксперты считают, что банк имеет даже излишний капитал, который в случае отсутствия шоков в экономике может быть направлен на дивиденды свыше 50% от чистой прибыли.

"Наш прогноз по дивидендам на 2023 год составляет 34 рубля на акцию, исходя из payout ratio 50% от чистой прибыли, и пока текущий отчет лишь добавляет уверенности в нашем прогнозе. Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции (как "обычку", так и "префы") с целью 300 рублей. Однако готовы пересмотреть целевую цену с течением времени по мере выхода оперативных данных", - делают вывод стратеги "Солид Брокер".

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