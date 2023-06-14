"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций XPeng до HKD45

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций производителя умных электромобилей XPeng на Гонконгской бирже на 9,8% - до 45 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"9 июня компания начала предпродажи модели G6, эмитент планирует вывести машину на рынок 29 июня и в июле начать поставки. Модель конкурентоспособная и энергоэффективная, оснащена системой XPower 800 В и умной системой помощи водителю (XNGP ADAS). Полноприводная модель разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с, без подзарядки способна проехать до 755 км. Стартовая цена предпродажи составляет CNY225 тыс., покупатели могут получить скидку в размере CNY5 тыс. при условии внесения депозита в размере CNY 2 тыс. Мы полагаем, что цена может быть еще понижена, и G6 будет очень конкурентоспособным вариантом в ценовом сегменте около CNY200 тыс., что позитивно с точки зрения стоимости компании", - указывают аналитики.

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