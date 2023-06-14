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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Котировки нефти могут вернуться в диапазон $85-90/барр. во 2П23 - Freedom Finance Global
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14 июня 2023 года 13:28

Котировки нефти могут вернуться в диапазон $85-90/барр. во 2П23 - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent могут вернуться в диапазон $85-90 за баррель во втором полугодии 2023 года на фоне сокращения добычи сырья Россией и Саудовской Аравией, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"ОПЕК в опубликованном 13 июня ежемесячном докладе вновь (уже четвертый раз подряд) сохранила прогноз спроса на нефть в 2023 году на уровне 101,9 млн баррелей в день. Эксперты обосновали это решение тем, что мировая экономика в текущем году должна показать рост. Основной вклад в увеличение потребления нефти, по мнению организации, внесет Китай, а спрос в государствах, входящих в БРИКС, может превысить текущие ориентиры. Не ожидают в ОПЕК и падения спроса на нефть в развитых странах, - отмечает Мильчакова. - По расчетам аналитиков организации, предложение нефти может снизиться прежде всего в связи с сокращением поставок из России на 750 тыс. баррелей в сутки, до 10,28 млн. В то же время увеличение предложения нефти в других нефтедобывающих странах, не входящих в ОПЕК, по ее прогнозам, составит 1,4 млн баррелей в сутки, что компенсирует выпадающие объемы поставок из РФ. Мы ожидаем, что во втором полугодии котировки нефти марки Brent на фоне сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией могут вернуться в диапазон $85-90 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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