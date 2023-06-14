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14 июня 2023 года 13:05

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг NIO

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя NIO с прогнозной стоимостью на уровне 74 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания отчиталась за 1К23: валовая рентабельность резко снизилась г/г и к/к на фоне промоакций и распродаж моделей ES8, ES6 и EC6 2022 года, но в целом соответствовала ожиданиям. За 1К23 эмитент поставил 31041 единицу автомобилей, что соответствует снижению на 22,5% к/к. Выручка от продажи автомобилей достигла CNY9,22 млрд, средняя цена продажи снизилась на 19,4% к/к (до CNY297171. Чистый убыток не по GAAP составил CNY133697. Валовая рентабельность продаж автомобилей снизилась на 1,8 п.п. к/к (до 5,1%), что мы связываем с увеличением доли модели ET5 и увеличением скидок в целях распродажи старых моделей 2022 года, - отмечают эксперты. - NIO вывела на рынок новую модель ES6, показатели заказов удовлетворительные. В компании ожидают, что месячный объем поставок модели в июле превысит 10000 единиц. Мы ожидаем, что объем поставок резко вырастет в 3К23 с началом нового продуктового цикла, что будет поддерживать рост денежных потоков. С учетом роста продаж новых моделей и сокращения запасов старых мы понижаем прогнозы прибыли компании на 2023-24 гг. до CNY15,2 млрд и CNY167 млн соответственно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    КИТАЙ-NIO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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