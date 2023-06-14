"Финам" повысил прогнозную цену акций Palo Alto Networks до $263,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Palo Alto Networks c $221,4 до $263,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был подтвержден экспертами.

"Акции эмитента сейчас торгуются вблизи исторических максимумов. Несмотря на замедление глобальной экономики, отрасль кибербезопасности выглядит весьма устойчиво и сохраняет инвестиционную привлекательность. Сектор растет двузначными темпами последние пять лет и, как ожидается, сохранит такую динамику и в следующие пять лет. В этом году бумаги отраслевых компаний буквально "выстрелили" не в последнюю очередь благодаря возросшему интересу к ИИ. И хотя акции Palo Alto выросли в цене с начала 2023 года на внушительные 64%, у них еще остается неплохой потенциал", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

Также эксперт отмечает, что 20 июня 2023 года Palo Alto войдет в базу расчета индекса S&P 500; присутствие компании в индексе обеспечит приток средств в акции за счет фондов, которые будут корректировать свои портфели, повторяющие динамику индекса.

Основные риски для эмитента, по мнению Лапшиной, сопряжены с высокими процентными ставками и повышенной волатильностью на американском фондовом рынке. Также присутствуют риски, связанные с высокой конкуренцией в отрасли и замедлением роста текущих заказов из-за ограничения IT-бюджетов предприятий.

Palo Alto Networks - американская компания, глобальный лидер в области информационной безопасности с долей на мировом рынке около 8%.

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