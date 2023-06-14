"Финам" рекомендует держать акции Darden Restaurants с прогнозной ценой $174

"Финам" рекомендует держать акции Darden Restaurants с прогнозной стоимостью $174 за штуку на июнь 2024 года, что предполагает потенциал роста 5,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эксперты при этом отмечают, что бумаги эмитента могут быть интересны на просадках.

"Darden Restaurants - сильный представитель индустрии ресторанов с полным обслуживанием. Демократичные сети привлекают посетителей, несмотря на непростую экономическую ситуацию в США, за счет выгодного меню ресторатора. При этом замедление инфляции может снизить давление на маржу компании в текущем году, а приобретение сети стейк-хаусов Ruth''s Chris поможет поддержать рост выручки и чистой прибыли", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

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