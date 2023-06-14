"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций United Airlines до $58

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американской авиакомпании United Airlines Holdings с $51 до $58 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Мы ожидаем дальнейшее восстановление деловых и международных авиаперелетов после просадки в пандемию и полагаем, что рост выручки перевесит инфляционные негативные факторы. Также считаем, что компания выиграет от ограниченности мощностей в отрасли из-за просрочек с поставками самолетов. Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 год с $11 до $11,1 на акцию и на 2024 год с $13 до $13,1 на акцию. Наша пересмотренная целевая цена ($58) подразумевает потенциальную доходность 15% с текущих уровней", - указывают аналитики.

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