"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Sabre с целью $4,6

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Sabre Corporation с целевой ценой $4,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,31%, стоп-приказ: $2,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания выпустила в мае отчет, который показал рост выручки и EBITDA. После нескольких убыточных периодов свободный денежный поток компании вышел в положительную зону, отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа после длительного движения вниз цена подошла к важному уровню поддержки и некоторое время консолидировалась около него, - констатируют эксперты. - Стоп-лосс можно выставить с запасом ниже уровня, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $2,8 риск на портфель составит 1,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27".

Sabre Corporation - разработчик технологий для индустрии туризма и путешествий. Многие авиакомпании и отели по всему миру используют программное обеспечение, базы данных, мобильные технологии и решения по дистрибуции Sabre.

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